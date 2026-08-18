No hubo protesta de motociclistas: operativos continuarán en carril de TransCaribe
El DATT realiza los controles apoyado por la Policía Metropolitana de Cartagena
La manifestación convocada a través de redes sociales para la bomba El Amparo, donde un grupo motociclistas protestaría por una supuesta persecución del DATT, no se realizó.
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Desde tempranas horas miembros del ESMAD se ubicaron en toda la zona realizando acompañamiento para evitar cualquier alteración del orden público, pero pese a que el anuncio se difundió ampliamente, al final el encuentro no se cumplió.
En diálogo con Caracol Radio el director del DATT, José Ricaurte, aseguró que los controles seguirán y que este tipo de acciones han sido bien recibidas por la ciudadanía quien pide mano dura contra los infractores.
El funcionario, también aclaró que los operativos no son más que la aplicación de la norma para proteger vidas.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.