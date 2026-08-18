Monumento a Los Pegasos entra en restauración integral y las obras durarán dos semanas

El Monumento a Los Pegasos se encuentra en un proceso de mantenimiento general y limpieza profunda para recuperar su aspecto original. Tras culminar una intervención similar en la India Catalina, el Distrito encomendó los trabajos al escultor Óscar Luis Noriega con el fin de restaurar las pátinas y remover las partículas orgánicas acumuladas por el deterioro natural.

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Las brisas de origen marino, cargadas de yodo y sales, opacan y desgastan el tono verdoso entre cobre y bronce característico de la obra. Las labores específicas abarcan una limpieza general, remoción de sedimentos y tratamiento de yodo para devolverle a la pátina la capacidad de reflejar destellos con la luz solar.

De acuerdo con el escultor encargado, la intervención completa requerirá un tiempo estimado de dos semanas de trabajo continuo.

Historia

El Muelle de Los Pegasos tiene una extensa tradición que se remonta a su construcción inicial en 1791 y su consolidación a inicios del siglo XX como punto de atracadero para embarcaciones de cabotaje. Las primeras esculturas equinas con alas fueron creadas a finales de los años 50 por el artista Miguel Caballero Leclerc. Tras el deterioro de esas piezas, el maestro Héctor Lombana donó en 1992 las icónicas figuras que permanecen hasta hoy.

Esta restauración física se suma a las inversiones del Distrito en la zona patrimonial, que hace dos años destinó recursos para la adecuación de bancas, jardineras y pedestales en el sector, bajo el acompañamiento técnico de la Fundación Perseo Procesos Escultóricos.