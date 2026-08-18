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18 ago 2026 Actualizado 12:20

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Emisora Minuto de Dios estuvo fuera del aire por hurto en transmisores de La Popa

En 2024 la estación radial católica también había sufrido un incendio en su sede del barrio Pie de la Popa

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Al menos 40 metros de cableado, conexiones, tornillería y soportes coaxiales, fueron hurtados en el lote del cerro de La Popa, donde se ubican los transmisores de la emisora Minuto de Dios 89.5 FM.

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El reporte fue entregado desde las directivas de la estación radial, quienes indicaron qué, al parecer, varios sujetos ingresaron al predio y sustrajeron los elementos necesarios para mantener la señal al aire, por eso pidieron intervención de las autoridades y mayor vigilancia en la zona.

Caracol Radio conoció que desde la ciudad de Barranquilla personal técnico y especializado atendió la novedad qué, por fortuna, no afectó la señal vía streaming. Luego de unos trabajos, el dial fue puesto en funcionamiento nuevamente.

El pasado 6 de febrero de 2024 la emisora católica también había sufrido un incendio en su sede del barrio Pie de la Popa.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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