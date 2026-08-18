Emisora Minuto de Dios estuvo fuera del aire por hurto en transmisores de La Popa

Al menos 40 metros de cableado, conexiones, tornillería y soportes coaxiales, fueron hurtados en el lote del cerro de La Popa, donde se ubican los transmisores de la emisora Minuto de Dios 89.5 FM.

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El reporte fue entregado desde las directivas de la estación radial, quienes indicaron qué, al parecer, varios sujetos ingresaron al predio y sustrajeron los elementos necesarios para mantener la señal al aire, por eso pidieron intervención de las autoridades y mayor vigilancia en la zona.

Caracol Radio conoció que desde la ciudad de Barranquilla personal técnico y especializado atendió la novedad qué, por fortuna, no afectó la señal vía streaming. Luego de unos trabajos, el dial fue puesto en funcionamiento nuevamente.

El pasado 6 de febrero de 2024 la emisora católica también había sufrido un incendio en su sede del barrio Pie de la Popa.