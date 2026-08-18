Dos capturados por movilizarse en vehículos hurtados en Cartagena

La ofensiva de la Policía Nacional contra el hurto de motocicletas continúa dando resultados. En las últimas horas, mediante el Plan Cazador, fueron recuperadas tres motocicletas y capturadas dos personas en diferentes sectores de Cartagena.

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En los barrios Fredonia y Olaya Herrera fueron capturados alias ‘Jesusito’, de 27 años, y ‘Keynel’, de 19 años, quienes se movilizaban en motocicletas que registraban requerimientos por hurto. Los dos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes por los presuntos delitos de hurto y receptación.

A estos resultados se suma la recuperación de una motocicleta Bajaj, de placa AJN-21E, durante labores de registro y control en la vía principal del corregimiento de Pasacaballos. La motocicleta había sido hurtada el pasado 15 de abril de 2026 mediante la modalidad de halado.

Con estos resultados, la Policía Nacional continúa afectando las estructuras delincuenciales dedicadas al hurto de motocicletas, fortaleciendo los controles en sectores priorizados y aumentando la capacidad de reacción de las patrullas.

“Estamos atacando de manera contundente el hurto de motocicletas. En lo corrido del año hemos recuperado 178 vehículos y capturado a más de 695 personas por hurto. Seguiremos fortaleciendo el Plan Cazador y los controles para proteger el patrimonio de los cartageneros”, manifestó el coronel Carlos Esteban Blanco, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena.