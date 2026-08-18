Directora del ICBF ordena retirar mural por presunta instrumentalización política de niños y niñas

Una polémica se generó en la sede de la Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), luego de que su nueva directora, María Carolina Restrepo Cañavera, cuestionara el contenido de unos murales realizados en las instalaciones y advirtiera sobre una presunta instrumentalización de niños, niñas y adolescentes con fines políticos o ideológicos.

Durante una visita a la sede, la funcionaria observó diferentes mensajes y dibujos plasmados en las paredes y manifestó su inconformidad con algunas de las expresiones encontradas.

“¿Cómo usan a los niños? Esto es absolutamente abusivo”, expresó Restrepo, al cuestionar la posibilidad de que menores de edad hubieran sido utilizados para transmitir mensajes definidos por adultos.

Entre las expresiones que llamó la atención de la directora está “Aquí estuvo la resistencia chiquita”, además de otros dibujos y elementos que, según su interpretación, tendrían una connotación política.

Restrepo cuestionó particularmente la utilización de la expresión “resistencia chiquita” y preguntó qué significado tendría para un niño una frase de ese tipo.

“Un niño, ¿qué va a saber del mensaje que va a salir, dizque ‘resistencia chiquita’? ¿Qué es eso?”, manifestó durante el recorrido.

La directora insistió en que los espacios destinados a los niños deben estar orientados a su protección, formación, juego y desarrollo integral, y no a convertirlos en instrumentos para la difusión de posiciones políticas.

“Un niño, lo único que tiene es que jugar”, sostuvo.

La funcionaria también hizo referencia a otros elementos gráficos encontrados en el lugar y cuestionó que pudieran estar asociados con determinadas corrientes ideológicas.

A partir de estas observaciones, la directora del ICBF ordenó retirar el mural.

¿Quién hizo el mural?

Uno de los puntos que todavía no está establecido públicamente es quién elaboró los mensajes y dibujos, quién los promovió dentro de la sede y cuál fue exactamente la participación de los niños y adolescentes en su realización.

El material audiovisual conocido hasta ahora permite observar las paredes intervenidas y escuchar el cuestionamiento de la directora, pero no identifica a los responsables directos ni demuestra que los menores hayan sido obligados a escribir o dibujar determinados mensajes.

Por eso, la posibilidad de una instrumentalización política de la niñez corresponde, hasta ahora, al señalamiento realizado por la propia directora del ICBF y no a un hecho que haya sido establecido mediante una investigación.

La discusión está precisamente en determinar si se trató de una expresión espontánea de los menores, de una actividad artística o pedagógica orientada por adultos o de una intervención que pudo haber utilizado a los niños para transmitir un mensaje político.

El caso particular de “Resistencia Chiquita”

Hay además un elemento que resulta clave para entender la controversia, y que no del todo es cierta al señalamiento.

“Resistencia Chiquita” no es únicamente una frase que aparece en el mural. También es el nombre de una colectiva de niñas de Bogotá que desarrolla procesos de expresión artística y participación infantil.

De hecho, el propio ICBF registró en noviembre de 2023 una actividad con integrantes de esta colectiva, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Niñas, las Mujeres Adolescentes y Jóvenes.

En esa actividad, el Instituto explicó que las niñas de Resistencia Chiquita utilizaban herramientas como el arte, la cultura, el teatro, la danza y la música para abordar prejuicios, estereotipos y situaciones de violencia.

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá también documentó el origen de esta colectiva y explicó que está conformada por niñas de la ruralidad de Bogotá que encontraron en el arte una manera de expresarse frente a las violencias contra niñas y adolescentes. El proyecto “La niña salvaje”, desarrollado por la agrupación, fue además ganador de una beca de iniciativas de participación cultural infantil en 2023.

Por eso, la aparición de la expresión “resistencia chiquita” en el mural, por sí sola, no permite concluir que exista una instrumentalización política. El cuestionamiento de la directora está dirigido al conjunto de mensajes y símbolos que encontró en el espacio y a la posibilidad de que niños y niñas hayan sido utilizados para transmitir determinadas posiciones.

La discusión sobre los espacios institucionales

El episodio abre una discusión más amplia sobre los límites de la participación infantil en espacios institucionales.

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresarse y a participar en actividades culturales y artísticas. De hecho, el propio ICBF ha promovido espacios en los que las voces de los menores son protagonistas y en los que el arte es utilizado como herramienta de participación.

El punto que plantea ahora la directora es diferente: que esa participación no sea utilizada por adultos para imponer o transmitirles intereses políticos o ideológicos.

La diferencia resulta fundamental. Una cosa es que los menores expresen sus propias ideas, preocupaciones y experiencias a través del arte y otra que sus imágenes, voces o producciones sean utilizadas como vehículo para posicionar mensajes definidos por terceros.

En ese sentido, la decisión de retirar el mural busca, según la posición expresada por Restrepo, mantener los espacios del ICBF alejados de cualquier utilización política de la niñez.

Por ahora, no se conocen públicamente los responsables de la intervención ni todos los detalles sobre las circunstancias en las que fueron realizados los murales. La decisión de retirarlos ya fue impartida y el debate queda abierto sobre la participación de los menores, el origen de los mensajes teniendo en cuenta situaciones clave en la historia y los criterios que deben aplicarse a las expresiones artísticas.