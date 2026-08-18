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18 ago 2026 Actualizado 22:58

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“Crear confianza”: el nuevo libro de Luis Ernesto Gómez con un enfoque para una sociedad mejor

Crear confianza es el libro de Luis Ernesto Gómez, economista, politólogo y profesor universitario con una extensa carrera en lo público. En este libro, el autor nos comparte estrategias para encontrar la felicidad y la prosperidad de la mano de este valor fundamental en la construcción de la sociedad.

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