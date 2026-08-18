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18 ago 2026 Actualizado 21:21

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¿Cómo encontrar un propósito en la vida? Herramientas clave para lograr una conexión más profunda

¿Cómo conectar con la vida? A veces nos pasamos los días sobreviviendo y poco o nada somos conscientes del inmenso potencial que llevamos dentro y cómo aprovecharlo de la mejor forma. Vivir disfrutando y aprendiendo de los desafíos es la forma más acertada para disfrutar de este regalo. Efrén Martínez, doctor en psicología, nos comparte herramientas prácticas y sencillas para conectar con la vida.

¿Cómo encontrar un propósito en la vida? Herramientas clave para lograr una conexión más profunda

¿Cómo encontrar un propósito en la vida? Herramientas clave para lograr una conexión más profunda

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