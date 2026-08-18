¿Cómo encontrar un propósito en la vida? Herramientas clave para lograr una conexión más profunda
¿Cómo conectar con la vida? A veces nos pasamos los días sobreviviendo y poco o nada somos conscientes del inmenso potencial que llevamos dentro y cómo aprovecharlo de la mejor forma. Vivir disfrutando y aprendiendo de los desafíos es la forma más acertada para disfrutar de este regalo. Efrén Martínez, doctor en psicología, nos comparte herramientas prácticas y sencillas para conectar con la vida.
¿Cómo encontrar un propósito en la vida? Herramientas clave para lograr una conexión más profunda
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