Casa del Niño presentó iniciativas de innovación y salud en el Foro Internacional de la OES

La Fundación Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja – Casa del Niño participó, por tercer año consecutivo, en el 35° Foro Internacional de la OES (Organización para la Excelencia de la Salud), uno de los principales escenarios del país para el intercambio de experiencias en calidad, innovación y seguridad del paciente.

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En esta edición, la institución fue seleccionada para presentar tres pósteres con iniciativas reconocidas como buenas prácticas en salud:

• Código Verde: Acompañamiento familiar en Cuidados Intensivos.

• Optimización del Flujo Asistencial mediante un Modelo de Respuesta Escalonada: Reducción del colapso en el Servicio de Urgencias Pediátricas (2024-2026).

• Seguridad Vascular Central Inteligente: Estrategia para fortalecer la seguridad en accesos vasculares centrales mediante monitoreo dinámico y prevención de infecciones asociadas.

Además, el director general de Casa del Niño, Dr. Luis Alberto Percy Vergara, presentó la ponencia “Transformación digital del control de condiciones ambientales: modelo CODEAM para la trazabilidad y gestión del riesgo en almacenamiento de medicamentos e insumos sensibles”, en la que expuso cómo el uso de herramientas digitales permite monitorear variables críticas, optimizar la gestión del riesgo y fortalecer la seguridad en los procesos hospitalarios.

“Participar por tercer año consecutivo en este foro representa un reconocimiento al trabajo que realizan nuestros equipos y una valiosa oportunidad para mostrar que desde Cartagena estamos desarrollando iniciativas innovadoras que contribuyen al fortalecimiento del sector salud. Estos espacios nos permiten compartir conocimiento, aprender de otras experiencias y consolidar alianzas que impulsan nuestro propósito de brindar una atención cada vez más segura, humanizada y de mayor calidad para nuestros pacientes y sus familias”, afirmó el Dr. Luis Alberto Percy Vergara, director general de Casa del Niño.

La participación en el Foro Internacional de la OES fortalece el posicionamiento de la institución como referente en innovación y calidad en salud, al tiempo que proyecta a Cartagena como una ciudad que aporta experiencias exitosas y modelos de gestión con impacto en la atención hospitalaria.

Con este nuevo logro, Casa del Niño reafirma su compromiso con la excelencia, la mejora continua y la transformación permanente de los servicios de salud.