Cartagena entregó ayudas humanitarias en Quibdó para familias afectadas por la emergencia

Las ayudas fueron entregadas al alcalde Quibdó en Chocó. // Alcaldía de Cartagena

La solidaridad de Cartagena llegó a Quibdó, Chocó. Luego de varios días de movilización y del envío de varios camiones cargados con ayudas humanitarias, una comisión de la Alcaldía Mayor de Cartagena llegó a la capital del Chocó para acompañar la entrega de las donaciones recolectadas durante la campaña “Cartagena se une por Colombia”.

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La comisión fue recibida en la Alcaldía de Quibdó por el alcalde Rafael Andrés Bolaños Pino y la primera dama Yancy del Carmen Andrade, quienes agradecieron al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, por su gestión y por las ayudas enviadas a las familias afectadas por el sismo.

La comisión de Cartagena está conformada por Gabriela Tinoco, directora se la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), y la directora de la Oficina de Cooperación Internacional, María Mercedes Abondano, entre otros.

El alcalde de Quibdó destacó que estas donaciones serán distribuidas entre las comunidades que aún necesitan atención, permitiendo que la solidaridad de los cartageneros llegue directamente a quienes continúan enfrentando las consecuencias de la emergencia.

Las ayudas, recolectadas gracias a la respuesta de ciudadanos, empresas, organizaciones y voluntarios, incluyen alimentos, elementos de aseo, agua, pañales, colchonetas y otros artículos de primera necesidad, trasladados desde Cartagena hasta Quibdó en varios camiones.

Con esta entrega, Cartagena reafirma que la solidaridad no conoce distancias y que, cuando Colombia necesita una mano, Cartagena responde. Hoy, el esfuerzo de miles de cartageneros se convierte en ayuda, esperanza y acompañamiento para las familias de Quibdó.

A través de su cuenta de X, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay, envió su voz de solidaridad a su homólogo de Quibdó y a la primera dama de la capital chocoana.

“Gestora social Yancy Andrade y alcalde Rafael Bolaños Pino, es con muchísimo cariño de parte de todos los cartageneros para la comunidad quibdoseña. Ya van 5 camiones más en camino con 25 toneladas cada uno, esperamos sea de muchísima utilidad en estos momentos de dificultad. ¡NO están solos!”, expresó Turbay Paz.