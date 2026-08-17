Turista hirió a presunto delincuente en medio de un atraco en La Boquilla

En las playas de La Boquilla, el domingo 16 de agosto en horas de la tarde, un turista nacional, lesionó con arma de fuego a un presunto actor criminal al parecer, dedicado al hurto a personas, conocido con el alias de “Chipilo”, momentos en que este y otros presuntos delincuentes, le cometían un atraco.

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Alias “chipilo”, el 11 de agosto, cumplió los 18 años, pero su actuar delincuencial, ya era reincidente en este sector de la ciudad.

En varias ocasiones, la Policía Nacional, lo había trasladado a la subestación, como quedó evidenciado en una fotografía de hace menos de un mes.

El turista que resultó ileso, se presentó voluntariamente ante las autoridades, y como indica el procedimiento, fue presentado ante la fiscalía general de la nación, para rendir su versión de los hechos.

El lesionado, fue traslado a un centro asistencial, donde recibe asistencia médica.