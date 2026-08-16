Tractomulas con donación de Cemento País y Fundación AGM Huellas de Piedra ya están en Pereira

Llegaron a la capital risaraldense tres tractomulas cargadas de cemento para apoyar las labores de reconstrucción de Pereira y diferentes municipios del Eje Cafetero, afectados por el fuerte sismo registrado el pasado 10 de agosto.

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La iniciativa es liderada por Cemento País y la Fundación AGM Huellas de Piedra, empresa y fundación que, como parte de su compromiso y responsabilidad social, se suman a la cadena de solidaridad con las familias y comunidades que hoy enfrentan las consecuencias de la emergencia.

El cargamento arribó al centro de acopio habilitado por la Alcaldía de Pereira y será distribuido, a través de los canales oficiales, a las zonas más golpeadas por el movimiento telúrico. El material será usado para obras de estabilización, reparación de viviendas, escuelas, puestos de salud y espacios comunitarios que resultaron con afectaciones estructurales.

“Tenemos que estar presentes”

Carlos Espinosa Osorio, gerente Comercial de Cemento País, destacó el compromiso de la compañía con las comunidades afectadas y aseguró que continuarán respaldando los esfuerzos de recuperación.

“En Cemento País entendemos que en momentos como este tenemos que estar presentes. Hoy enviamos tres tractomulas cargadas de cemento desde nuestra planta en Turbaco, Bolívar, para contribuir a la reconstrucción de Pereira y el Eje Cafetero. Nuestro compromiso social es firme y vamos a seguir apoyando a las comunidades afectadas para que esta región pueda recuperarse y vuelva a brillar”, afirmó Espinosa.

Para el directivo, la respuesta del sector privado debe ser rápida y articulada con las autoridades locales. “No se trata solo de donar un material. Se trata de entender que detrás de cada bulto de cemento hay una familia que necesita volver a su casa, un niño que necesita volver a su escuela, un emprendedor que necesita reabrir su negocio”.

Huellas de Piedra: reconstruir con propósito

Por su parte, la Fundación AGM Huellas de Piedra se vinculó a la operación logística y al acompañamiento social en territorio. La fundación, que trabaja en proyectos de mejoramiento de vivienda y entornos dignos, coordinará junto con líderes comunitarios la identificación de los hogares y espacios prioritarios.

“Esta tragedia nos recuerda que reconstruir va más allá del ladrillo y el cemento. Es devolverle la esperanza a la gente. Por eso nuestras huellas quieren dejar piedra, pero también dejar comunidad”, señaló un vocero de la Fundación.

La articulación entre Cemento País y Huellas de Piedra busca garantizar que la ayuda llegue de forma transparente y oportuna. El objetivo es priorizar a las familias en condición de vulnerabilidad, a los adultos mayores, y a los centros educativos y de salud que hoy operan de manera parcial.

El sismo que sacudió al Eje Cafetero

El pasado lunes 10 de agosto un sismo de magnitud significativa estremeció a Pereira y a varios municipios de Risaralda, Quindío y Caldas. El movimiento dejó viviendas con fisuras, vías afectadas, interrupción de servicios y miles de familias damnificadas que hoy están en albergues temporales o en casas de familiares.

Desde ese día, organismos de socorro, voluntarios, alcaldías, gobernaciones y ciudadanos han trabajado sin descanso. Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja y Ejército adelantan remoción de escombros, evaluación de daños y entrega de ayudas humanitarias. A ellos se suma ahora el respaldo del sector empresarial.

Con esta donación, Cemento País busca contribuir a la recuperación de la infraestructura afectada y respaldar los esfuerzos que se adelantan para que las zonas impactadas puedan avanzar hacia su reconstrucción. El cemento entregado será clave en la primera fase: estabilizar y reconstruir.

Solidaridad que conecta al país

La llegada de las tres tractomulas desde Turbaco, Bolívar, representa un nuevo gesto de solidaridad del sector empresarial colombiano con las comunidades damnificadas por el sismo y reafirma la importancia de unir esfuerzos para acompañar la recuperación de la región.

“Colombia se construye entre todos. Hoy el Caribe le extiende la mano al occidente. Mañana puede ser al revés. Por eso decimos que juntos hacemos país”, agregó Espinosa.

El material será distribuido en las próximas 48 horas. Las autoridades locales informaron que se dará prioridad a los barrios y veredas con mayor afectación reportada en los censos de damnificados.

Más allá de la emergencia

Tanto Cemento País como la Fundación AGM Huellas de Piedra anunciaron que el acompañamiento no terminará con esta entrega. Se contempla una segunda fase de apoyo técnico y de capacitación a maestros de obra y líderes comunitarios para que las nuevas construcciones cumplan con normas sismo-resistentes.

“Queremos que esta reconstrucción sea segura y duradera. Por eso vamos a seguir presentes, escuchando a la comunidad y trabajando de la mano con las instituciones”, concluyó el gerente Comercial.

La empresa reiteró sus líneas de atención para que juntas de acción comunal y entidades puedan canalizar solicitudes de apoyo, y aseguró que seguirá monitoreando la evolución de la emergencia para definir nuevas acciones.

Porque cuando Colombia necesita ayuda, la solidaridad también construye.