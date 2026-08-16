Conozca recomendaciones para volar cometas y barriletes en La Tenaza

Con la llegada de los vientos característicos de agosto, la Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR) invita a cartageneros y visitantes a disfrutar de una de las tradiciones que cada año llena de color el cielo de La Heroica: la elaboración y el vuelo de barriletes.

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El sector de La Tenaza, en inmediaciones de los baluartes de San Lucas y de Santa Catalina, es uno de los lugares que tradicionalmente reúne a familias, niños, niñas y jóvenes durante esta temporada. Por ello, teniendo en cuenta las características de esta práctica y su cercanía con las fortificaciones, la ETCAR recuerda que debe realizarse desde las zonas verdes contiguas y bajo condiciones que garanticen la seguridad de quienes participan y la protección del patrimonio.

Recomendaciones para volar barriletes de manera segura

* Volar desde las zonas verdes contiguas a las fortificaciones. Se recomienda no subirse a los bordes de las murallas y baluartes para elevar los barriletes. Los relieves, desniveles y alturas de hasta 11 metros pueden representar un riesgo de caída.

* Mantenerse alejado de redes eléctricas, árboles y vías vehiculares. Si un barrilete queda atrapado en un cable eléctrico o en un árbol, no se debe intentar recuperarlo.

* Supervisar permanentemente a los niños y niñas. Los menores de edad deben realizar esta actividad acompañados por un adulto responsable.

* Revisar las condiciones climáticas. Se recomienda suspender el vuelo ante lluvias fuertes o tormentas eléctricas. Las áreas abiertas y la presencia de palmeras altas pueden representar riesgos durante estas condiciones.

* Usar ropa, calzado cómodo y mantenerse hidratado. Estas sencillas medidas contribuyen a disfrutar de la actividad con mayor seguridad y comodidad.

* Cuidar y mantener limpio el entorno. Los residuos generados durante la actividad deben recogerse y depositarse adecuadamente. Las zonas verdes hacen parte del paisaje que acompaña estos Bienes de Interés Cultural y contribuyen a su valor paisajístico y estético.

Una tradición que también hace parte del patrimonio

Para la ETCAR, el vuelo de barriletes en el entorno de las fortificaciones no es solamente una actividad recreativa. Es una expresión de la manera en que los ciudadanos se apropian, disfrutan y dan nuevos significados a espacios patrimoniales.

Esta relación entre patrimonio y prácticas sociales se encuentra reconocida en los instrumentos de protección y gestión patrimonial de Cartagena, tales como el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) de las murallas y el Castillo de San Felipe de Barajas, el cual identifica el juego con barriletes o cometas entre las prácticas socioculturales asociadas al patrimonio y, particularmente, reconoce esta manifestación en el entorno del baluarte de San José en Getsemaní.

En este sentido, el barrilete puede entenderse como parte de un patrimonio integrado, en el que los bienes materiales —como las murallas y baluartes— se relacionan con las prácticas, usos, memorias y formas de apropiación que las comunidades han construido alrededor de ellos.

“Desde la Escuela Taller celebramos y apoyamos las tradiciones que unen a la comunidad en torno a las fortificaciones. El vuelo de barriletes es una de esas prácticas que los cartageneros han incorporado espontáneamente a estos espacios y que hoy nos permite hablar de un patrimonio vivo, en el que las fortificaciones se relacionan con las prácticas, los recuerdos y las formas de disfrutar la ciudad. Invitamos a todos a vivir esta tradición con responsabilidad, cuidando nuestra integridad, el patrimonio y el entorno”, afirma Sandra Schmalbach Pérez, directora de la ETCAR.

ETCAR apoya el IX Festival del Barrilete Popular de Getsemaní

La tradición también tiene una expresión profundamente arraigada en Getsemaní. En este barrio, el vuelo y la elaboración de barriletes hacen parte de las manifestaciones que contribuyen a fortalecer la habitabilidad y permanencia de la comunidad en el territorio.

En este contexto, la ETCAR apoya la realización del IX Festival del Barrilete Popular de Getsemaní, organizado por la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio, una celebración que tiene como escenario el área del baluarte de San José y que busca mantener viva esta práctica entre las nuevas generaciones.

El festival incluye espacios de encuentro y talleres dirigidos a niños y niñas para aprender a elaborar sus propios barriletes, promoviendo no solamente el vuelo sino también la transmisión de los conocimientos y saberes asociados a su confección.

Esta apuesta comunitaria se encuentra en sintonía con el Plan Especial de Salvaguardia (PES) Vida de Barrio de Getsemaní, que reconoce y busca proteger las manifestaciones culturales que hacen parte de la identidad del barrio, entre ellas el Festival del Barrilete. En 2026, Vida de Barrio de Getsemaní fue incluida en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.