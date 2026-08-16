Comerciante de La Guajira apareció muerta en zona rural de Morales, sur de Bolívar

Un homicidio que tiene como escenario el sur de Bolívar es investigado por las autoridades luego del hallazgo del cuerpo de una mujer que había sido reportada como una reconocida comerciante en Riohacha, La Guajira.

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La víctima fue identificada como Gloria Inés Pavón Correa, de 50 años, quien durante varios años estuvo vinculada a la actividad comercial en la capital guajira.

El caso fue conocido el viernes 14 de agosto, cuando habitantes de la zona rural de Morales encontraron el cadáver en un sector ubicado entre Simoita y Moralito. El sitio corresponde a un camino sin pavimentar, alejado del casco urbano y rodeado de vegetación.

Las primeras verificaciones realizadas en el lugar establecieron que la mujer había recibido varios disparos. También se conoció que llevaba puesta una sudadera azul, gafas y botas negras de caucho cuando fue encontrada.

Según información publicada por medios de comunicación de La Guajira, había nacido en el corregimiento de San Blas, perteneciente al municipio de Simití, aunque posteriormente se radicó en Riohacha, donde construyó una trayectoria como comerciante.

El cadáver fue llevado a Medicina Legal en Aguachica, Cesar.