Joven venezolano murió tras ser atacado con arma blanca en San Martín de Loba, Bolívar

Un joven de 21 años perdió la vida luego de resultar gravemente herido con un arma blanca durante un hecho ocurrido en la madrugada de este domingo 16 de agosto, en el municipio de San Martín de Loba, sur de Bolívar.

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La víctima fue identificada como Alonso Riera Ávila, ciudadano venezolano, quien habría estado departiendo en un establecimiento comercial ubicado en el barrio Villa Terel cuando se produjo un altercado con otro hombre.

De acuerdo con la información conocida de manera preliminar, la confrontación habría comenzado mientras ambos se encontraban en el lugar consumiendo bebidas alcohólicas. Después del enfrentamiento, el joven salió del establecimiento y se dirigió hasta la vivienda de una familiar con la intención de descansar.

Sin embargo, la situación habría tomado un rumbo fatal. Según las versiones que son materia de verificación por parte de las autoridades, el otro involucrado lo habría seguido y, una vez en la residencia, lo habría atacado con un cuchillo.

Entre las hipótesis que han surgido alrededor del caso aparece un posible conflicto relacionado con una mujer, aunque este aspecto todavía no ha sido confirmado oficialmente y hace parte de las pesquisas.

Familiares y personas cercanas trasladaron a Riera Ávila hasta el servicio de urgencias de la E.S.E. Hospital San Martín, pero los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La Policía y las autoridades judiciales asumieron las investigaciones para establecer con precisión qué ocurrió antes y durante la agresión. De manera preliminar se conoció que el presunto responsable ya estaría identificado, por lo que se adelantan las acciones correspondientes para lograr su ubicación y captura.