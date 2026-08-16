Cartagena será epicentro de un modelo de diversificación de la oferta turística

Representantes de la Academia, sector privado y comunidades locales firmaron este 14 de agosto de 2026 la creación de la Red Territorial de Cooperación y Clúster de Turismo del Corredor Universitario de Cartagena, una iniciativa pionera que podrá ser replicada en varias ciudades de la Región Caribe con el apoyo de CORPRETUR, universidades, empresas y entidades gubernamentales.

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La alianza busca transformar los Corredores Universitarios en un ecosistema de turismo alternativo urbano, integrando saberes académicos, sabores de la gastronomía tradicional, experiencias de entretenimiento y de la cultura local para turistas y visitantes nacionales y extranjeros.

El plan inició en una reunión realizada en la Sede de la Universidad del Sinú de la ciudad de Cartagena con la meta clara de replicar este mismo modelo en todo el Caribe colombiano, que apunta a diversificar la oferta turística para beneficio de los emprendedores y empresas de la cadena de valor del turismo, y simultáneamente potenciar al sector educativo y empoderar a las comunidades como gestoras y defensoras de su entorno ambiental, desarrollo económico popular e identidad cultural.

Para consolidar este acuerdo de voluntades, los actores firmantes establecieron una hoja de ruta inmediata para implementar acciones conjuntas a través de una Mesa Técnica Intersectorial con representantes de las universidades, las instituciones, las comunidades y las Empresas de la cadena de valor del turismo del territorio, que se reunirán periódicamente desde el próximo jueves 20 de agosto con CORPRETUR, la Cámara de Comercio y otras entidades, para estructurar un plan de acción inicial que contempla la presentación de proyectos conjuntos, acciones concertadas como el lanzamiento de la Ruta del Corredor Universitario GEE- SCD y Consolidar una base de datos con la oferta de atractivos y servicios.

El presidente Ejecutivo de la Corporación Regional de Turismo del Caribe CORPRETUR, Jesús Amador informó que “varias entidades hicieron parte del inicio de esta Red Territorial de Cooperación y Ecosistema Clúster que marcará la pauta en la cocreación de un modelo de articulación para diversificar la oferta de Turismo urbano desde Cartagena para todo el Caribe Colombiano”.