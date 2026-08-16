Ayudas humanitarias recolectadas en Cartagena ya superan las 180 toneladas

Seis días después de iniciar #CartagenaUnidaPorColombia, la solidaridad de los cartageneros continúa convirtiéndose en ayuda concreta para las comunidades afectadas por el sismo. Este domingo, la Alcaldía Mayor de Cartagena confirmó que 132 toneladas de ayudas humanitarias ya fueron enviadas hacia la capital del departamento del Chocó, mientras nuevas donaciones continúan siendo organizadas en el centro de acopio dispuesto en el Coliseo Bernardo Caraballo.

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La cifra de 132 toneladas enviadas corresponde a las ayudas que ya han salido de Cartagena con destino a las comunidades que más las necesitan. A estas se suman más de 50 toneladas que permanecen actualmente en el Coliseo Bernardo Caraballo para su posterior traslado.

La respuesta ciudadana ha sido posible gracias a la participación de cartageneros, empresas, organizaciones y diferentes sectores que han atendido el llamado de la Administración Distrital. Esta movilización ha sido una prioridad para el Gobierno del alcalde Mayor Dumek Turbay Paz, con el liderazgo y acompañamiento permanente de la gestora social Liliana Majana.

Cada aporte recibido tiene un valor fundamental en esta respuesta humanitaria. En este momento, se mantiene especial prioridad en elementos como kits de aseo personal, colchonetas, almohadas, frazadas, pañitos húmedos, pañales y otros artículos de primera necesidad.

Ciudadanos, organizaciones y representantes de los sectores público y privado que deseen seguir sumándose a #CartagenaUnidaPorColombia podrán acercarse al Coliseo Bernardo Caraballo para entregar sus donaciones, teniendo en cuenta que el punto de recepción está habilitado de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

También están habilitados los aportes económicos a través de la cuenta de ahorros del Banco Davivienda No. 0040 0024 0970, a nombre de la Corporación Organización El Minuto de Dios, NIT 860.010.371-0. Los aportes también pueden realizarse por Bre-B, utilizando la llave @8600103710.

La Administración Distrital invita a seguir haciendo parte de esta movilización solidaria en apoyo a las comunidades afectadas por el sismo.