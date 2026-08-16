“Aquí han crecido todos mis hijos”, abuela de 92 años que perdió su casa en Riofrío, tras el sismo

Las secuelas del reciente terremoto en el Valle del Cauca continúan dejando al descubierto historias de emergencia en las zonas rurales. En la vereda El Jagual, del municipio de Riofrío, la vivienda de la señora María Luisa Acevedo, de 92 años, sufrió graves daños en su estructura, afectando severamente paredes, vigas de soporte y techos, lo que obligó a su evacuación inmediata tras ser declarada inhabitable.

De acuerdo con María Victoria Delgado Arenas, nieta de la afectada, la adulta mayor logró salir ilesa del lugar junto a su hija durante el movimiento telúrico. Sin embargo, la pérdida de su hogar de toda la vida ha desencadenado momentos de angustia y complejas crisis de salud emocional para su abuelita.

“Ya ella es una señora de edad, tiene 92 años. Para ella ver su casa así, haber tenido que salir de su casita de toda la vida ha sido muy difícil. Ha pasado por muchas crisis estos días y por eso queremos hacer pública nuestra situación y pedir su colaboración”, declaró.

Por su parte, doña María Luisa entre lágrimas dijo: “Yo no quiero ver mi casa así… todo acabada… por aquí han pasado varias generaciones, todos se han criado aquí. Salir de mi casa ha sido muy difícil, aquí han crecido todos mis hijos”.

Ante esta coyuntura, la familia solicitó apoyo con materiales de construcción —principalmente cemento y ladrillos— que permitan reconstruir la vivienda. Asimismo, habilitaron una llave para recibir aportes económicos directos dirigidos a la restauración del inmueble.