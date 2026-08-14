Superservicios pone la lupa al servicio de aseo en Santa Marta y evalúa medidas contra ATESA

Santa Marta

Frente a las recientes denuncias sobre la prestación del servicio de aseo en Santa Marta, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios informó que mantiene bajo vigilancia a ATESA y adelanta actuaciones para verificar las condiciones en que se presta el servicio.

Entre el 24 y el 27 de marzo, la entidad realizó una visita de inspección a diferentes actividades a cargo del prestador, entre ellas la recolección y transporte de residuos, el sistema de contenedores, barrido, limpieza de vías, poda, corte de césped, lavado de áreas públicas y disposición final.

Como resultado de esa visita, el 30 de junio la Superservicios comunicó formalmente a ATESA los hallazgos identificados y publicó el informe correspondiente.

Además, durante este año la entidad ha requerido información a la empresa en tres ocasiones, el 23 de febrero, 20 de abril y 12 de agosto, con el propósito de verificar el estado de la prestación y las medidas adoptadas frente a las alertas conocidas.

Con los resultados de la inspección y las respuestas entregadas por ATESA, la Dirección Técnica de Gestión de Aseoanaliza actualmente las acciones de control que podrían adoptarse. La entidad también aclaró que la devolución de ESSMAR al Distrito no modifica sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre los servicios públicos en Santa Marta.

“A los samarios queremos decirles que la Superservicios seguirá atenta a lo que ocurre con el servicio de aseo en su ciudad. Nuestra prioridad es la gente y la protección de su derecho a recibir un servicio continuo, eficiente y de calidad”, señaló la entidad.