Juan Sebastián Hernández Cobos asume dirección ejecutiva de ACOPI Seccional Bolívar

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas – ACOPI Seccional Bolívar anuncia la designación de Juan Sebastián Hernández Cobos como su nuevo Director Ejecutivo, quien tendrá a su cargo el liderazgo para continuar el impulso del gremio, fomentando iniciativas que permitan mejorar las capacidades empresariales, facilitar el acceso a conocimiento y tecnología, promover la innovación y generar condiciones para que las empresas puedan avanzar hacia modelos de negocio más productivos, sostenibles y competitivos.

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Juan Sebastián Hernández Cobos es Administrador de Empresas de la Universidad Libre de Cartagena, Magíster en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Universidad Externado de Colombia y la Universidad Columbia NY, Miembro de la Cámara Junior Internacional - JCI Cartagena, con formación complementaria en planeación estratégica, Desarrollo organizacional, administración pública, derechos humanos, y gestión de proyectos.

Cuenta con experiencia en el sector privado y público en dirección y coordinación de iniciativas relacionadas con desarrollo empresarial, formulación y gestión de proyectos, sostenibilidad, responsabilidad social, turismo, innovación y articulación institucional.

A lo largo de su trayectoria profesional ha participado en procesos de consultoría empresarial y gubernamental, dirección de proyectos, investigación y gestión social, así como en iniciativas orientadas al fortalecimiento de organizaciones, asociaciones productivas, empresas y territorios. Su experiencia incluye el trabajo con entidades públicas, empresas, organizaciones sociales, instituciones académicas y actores de cooperación.

Esta trayectoria le permitirá asumir la Dirección Ejecutiva desde una perspectiva integral, combinando la gestión empresarial, la formulación de proyectos, la sostenibilidad y la articulación público-privada como herramientas que generan oportunidades para las empresas afiliadas y el tejido empresarial del departamento.