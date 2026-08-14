Cartagena y EE. UU. fortalecen alianzas en seguridad, turismo y lucha contra la trata

Hugo Guevara, encargado de negocios a. I. y embajador encargado de los Estados Unidos en Colombia y Dumek Turbay Paz, alcalde de Cartagena. // Alcaldía de Cartagena

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, recibió la visita diplomática de Hugo Guevara, encargado de negocios a. I. y embajador encargado de los Estados Unidos en Colombia, con el propósito de ratificar y profundizar los lazos de articulación bilateral entre el Distrito y el país norteamericano.

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Durante la jornada de trabajo, las autoridades priorizaron una agenda orientada a combatir la explotación sexual de menores, fortalecer la seguridad ciudadana, consolidar la industria turística y promover programas de bilingüismo en comunidades vulnerables.

El alcalde Dumek Turbay destacó la relevancia del espacio institucional para canalizar recursos y apoyos estratégicos. “Este es un encuentro muy importante para ratificar la cercanía gubernamental que tenemos con el gobierno del presidente Donald Trump; y ponernos en entera disposición para trabajar y ejecutar toda cooperación internacional, en aras de mejorar la calidad de vida de los cartageneros, combatir delitos transnacionales y fortalecer grandes motores económicos y de empleo como lo son el turismo, el comercio y la industria”, afirmó el mandatario.

Estrategia integral contra la criminalidad

En el marco del encuentro, el mandatario distrital socializó la implementación del “Plan Cartagena Segura”, una iniciativa que destinará recursos, infraestructura tecnológica y logística para respaldar la llegada de 200 efectivos policiales especializados. Este pie de fuerza estará enfocado en contrarrestar delitos como el microtráfico, la extorsión, el hurto y la explotación sexual de menores.

Asimismo, se expuso la vinculación de Cartagena como una de las nueve ciudades piloto para la puesta en marcha de la Seguridad Democrática 2.0, estrategia del Gobierno nacional impulsada por Abelardo De La Espriella. Dentro de este esquema, la capital bolivarense será pionera en el despliegue de los Bloques de Defensa para la Seguridad Urbana (BODSU), los cuales iniciarán intervenciones coordinadas con la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación en sectores prioritarios durante este mes de agosto.

El modelo propone una intervención proactiva e integral sobre las estructuras delictivas, basada en la focalización de microterritorios, el refuerzo de labores de inteligencia y el seguimiento constante a los procesos de judicialización.

Alianza en turismo y prevención social

El gobierno distrital y la delegación estadounidense ratificaron su compromiso de respaldar acciones complementarias que incluyan prevención social, recuperación del espacio público e integración con el sector productivo, entendiendo que la seguridad urbana requiere un enfoque multidimensional.

Turbay agradeció el respaldo de Estados Unidos en la lucha contra las redes de tráfico y explotación sexual de menores, al tiempo que enfatizó el peso que representa el mercado norteamericano para la economía local, considerando que la ciudad recibe cerca de 3,5 millones de visitantes al año, con una destacada participación de viajeros procedentes de Norteamérica.

Por su parte, el embajador Hugo Guevara resaltó la relación histórica entre ambas naciones y reiteró la disposición de su gobierno para continuar acompañando a la ciudad en materia de cooperación internacional y lucha contra el tráfico de estupefacientes.