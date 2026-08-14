Se podrán donar ayudas en las sedes de la Cámara de Comercio de Cartagena

Empresarios, colaboradores y ciudadanía podrán donar ayudas en las sedes de la Cámara de Comercio de Cartagena

La Cámara de Comercio de Cartagena habilitará desde este viernes 14 de agosto sus sedes de Manga y Ronda Real como puntos de recepción de donaciones para apoyar a las familias afectadas por la emergencia que atraviesa el país.

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La convocatoria está dirigida a empresarios, afiliados, colaboradores y ciudadanía en general, quienes podrán aportar alimentos no perecederos y elementos de primera necesidad.

Las ayudas recibidas en ambas sedes serán consolidadas por la Cámara de Comercio de Cartagena y posteriormente trasladadas al Banco de Alimentos de Cartagena, entidad a través de la cual serán canalizadas.

“Detrás de cada empresa hay personas, familias y empleos. En este momento, la prioridad es contribuir a la atención de las necesidades más urgentes. Más adelante será necesario acompañar también la recuperación de los negocios, el empleo y las capacidades productivas de los territorios afectados”, afirmó Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.

La iniciativa se suma a la movilización promovida por la Red de Cámaras de Comercio de Colombia para apoyar la atención humanitaria y, posteriormente, contribuir a la recuperación del tejido empresarial de los territorios afectados.

De acuerdo con la línea base elaborada por Confecámaras con información del Registro Único Empresarial y Social (RUES) y la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), en los departamentos priorizados se identifican 269.786 empresas potencialmente expuestas, de las cuales el 93 % son microempresas, así como 1.396.020 empleos formales potencialmente expuestos.

¿Qué se puede donar?

Alimentos

Arroz.

Aceite.

Pasta.

Lentejas.

Fríjoles.

Avena.

Leche en polvo.

Agua.

Alimentos listos para el consumo.

Elementos de primera necesidad

Jabón.

Cepillos de dientes.

Crema dental.

Toallas higiénicas.

Pañales.

Mantas.

Colchonetas.

Todos los productos deben estar sellados, vigentes y en buenas condiciones.

Puntos de recepción

Sede Manga: calle 28 No. 27-23, edificio Seaport 3, piso 1.Sede Ronda Real: Centro de Salud y Negocios Ronda Real II, local 151.

La Cámara de Comercio de Cartagena continuará informando a través de sus canales institucionales sobre esta jornada de recepción y la entrega de las ayudas al Banco de Alimentos de Cartagena.