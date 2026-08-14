Se podrán donar ayudas en las sedes de la Cámara de Comercio de Cartagena
Este viernes, 14 de agosto, las sedes de Manga y Ronda Real recibirán alimentos no perecederos y elementos de primera necesidad
La Cámara de Comercio de Cartagena habilitará desde este viernes 14 de agosto sus sedes de Manga y Ronda Real como puntos de recepción de donaciones para apoyar a las familias afectadas por la emergencia que atraviesa el país.
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La convocatoria está dirigida a empresarios, afiliados, colaboradores y ciudadanía en general, quienes podrán aportar alimentos no perecederos y elementos de primera necesidad.
Las ayudas recibidas en ambas sedes serán consolidadas por la Cámara de Comercio de Cartagena y posteriormente trasladadas al Banco de Alimentos de Cartagena, entidad a través de la cual serán canalizadas.
“Detrás de cada empresa hay personas, familias y empleos. En este momento, la prioridad es contribuir a la atención de las necesidades más urgentes. Más adelante será necesario acompañar también la recuperación de los negocios, el empleo y las capacidades productivas de los territorios afectados”, afirmó Andrea Piña Gómez, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartagena.
La iniciativa se suma a la movilización promovida por la Red de Cámaras de Comercio de Colombia para apoyar la atención humanitaria y, posteriormente, contribuir a la recuperación del tejido empresarial de los territorios afectados.
De acuerdo con la línea base elaborada por Confecámaras con información del Registro Único Empresarial y Social (RUES) y la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), en los departamentos priorizados se identifican 269.786 empresas potencialmente expuestas, de las cuales el 93 % son microempresas, así como 1.396.020 empleos formales potencialmente expuestos.
¿Qué se puede donar?
Alimentos
- Arroz.
- Aceite.
- Pasta.
- Lentejas.
- Fríjoles.
- Avena.
- Leche en polvo.
- Agua.
- Alimentos listos para el consumo.
Elementos de primera necesidad
- Jabón.
- Cepillos de dientes.
- Crema dental.
- Toallas higiénicas.
- Pañales.
- Mantas.
- Colchonetas.
Todos los productos deben estar sellados, vigentes y en buenas condiciones.
Puntos de recepción
Sede Manga: calle 28 No. 27-23, edificio Seaport 3, piso 1.Sede Ronda Real: Centro de Salud y Negocios Ronda Real II, local 151.
La Cámara de Comercio de Cartagena continuará informando a través de sus canales institucionales sobre esta jornada de recepción y la entrega de las ayudas al Banco de Alimentos de Cartagena.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...