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14 ago 2026 Actualizado 09:07

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Sociedad Portuaria Regional de Cartagena: 13 años entre los mejores lugares para trabajar en LATAM

Contecar y la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC) fueron reconocidas por decimotercera vez como Best Workplaces in Latin America, según Great Place To Work

Grupo Puerto de Cartagena

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Las compañías destacaron en el ranking de la región, SPRC en la categoría “grandes empresas” (más de 500 colaboradores) y Contecar en “pequeñas y medianas empresas” (Entre 50 y 499 colaboradores), después de la medición proporcionada por la Encuesta Trust Index™ de Great Place To Work, que analiza más de 2,4 millones de respuestas provenientes de organizaciones que emplean a más de 4,5 millones de personas en toda la región; y de que ambas organizaciones figuraran en al menos una lista nacional de los mejores lugares para trabajar en Latinoamérica.

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“Siempre hemos estado convencidos de que nuestra fortaleza está en la gente y nos llena de mucho orgullo hacer parte nuevamente del ránking de los mejores lugares para trabajar en Latinoamérica. Medirnos de forma constante nos ha permitido consolidar nuestra cultura de la felicidad y calidad corporativa para diseñar y planear mejores condiciones para las personas”, dijo Alfonso Salas Trujillo, gerente del Grupo Puerto de Cartagena.

Por su parte, Karina Kure, directora de Gestión Humana de ambas organizaciones, comentó: “un buen ambiente laboral lo conforman un conjunto de personas motivadas, quienes a su vez son los multiplicadores de buenas experiencias. Por eso, agradecemos profundamente a nuestros colaboradores, quienes hace posible recibir hoy este reconocimiento”.

Las bases de datos de las encuestas que evalúan la experiencia de los empleados que generan confianza e impulsan el desempeño de sus organizaciones son confidenciales. Las empresas más competitivas son las que demuestran crear experiencias saludables y consistentes para los empleados en todos los niveles de la organización.

Felicitaciones a las Best Workplaces in Latin America”, dice Michael C. Bush, CEO de Great Place To Work. “Estas empresas están apoyando a sus trabajadores en tiempos difíciles, igualando la profundidad de su cuidado con la determinación y el compromiso de su gente”.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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