Bolívar suma más de 30 toneladas de ayuda humanitaria para los damnificados por el terremoto

La solidaridad de los bolivarenses continúa transformándose en ayuda concreta para las familias afectadas por el terremoto que golpeó a distintas zonas del país. La campaña, liderada por la Gobernación de Bolívar, a través de la Primera Gestora, Angélica María Salas, y desarrollada en articulación con la Fundación Granitos de Paz, sector empresarial y ciudadanos, ha permitido reunir más de 30 toneladas de alimentos y ayudas humanitarias.

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Cada kilo de alimento y cada kit que entregamos, representa el apoyo real para miles de familias que hoy atraviesan el momento más difícil de sus vidas. Enfrentar una emergencia de esta magnitud requiere más que palabras: necesita acciones concretas y solidaridad real. El llamado hoy es a ponernos la mano en el corazón, unir fuerzas y recordar que, en medio de la emergencia, cada donación cuenta para devolverle la tranquilidad y la esperanza a quienes lo necesitan.

“Cuando nos unimos, la solidaridad deja de ser una palabra y se convierte en esperanza. Ya son más de 30 toneladas de alimentos y ayudas humanitarias las que hemos logrado reunir en Bolívar, pero sabemos que todavía podemos hacer mucho más. Quiero agradecer profundamente a los empresarios, a las fundaciones y a cada persona que ha puesto su corazón en esta campaña. Cada aporte cuenta y puede hacer una diferencia enorme en la vida de una familia que hoy necesita de nosotros”, afirmó la Primera Gestora de Bolívar, Angélica María Salas.

La Gobernación de Bolívar extendió nuevamente la invitación al sector empresarial y a toda la ciudadanía para sumarse a esta iniciativa. Empresarios, organizaciones y personas que deseen aportar pueden convertirse en parte de esta cadena de solidaridad que busca llevar alimentos, ayudas humanitarias y esperanza a las comunidades que hoy más lo necesitan.

PUNTOS DE ACOPIO EN CARTAGENA

📍 Bodega de Membrillal, Lote 1, Conastil Cospique, vía Mamonal.

📍Oficinas de la Fundación Granitos de Paz, barrio Olaya, sector Rafael Núñez - Calle 34 #51-27.

📍 Palacio de la Proclamación, Centro Histórico de Cartagena.

📍 Centro Administrativo Departamental de la Gobernación de Bolívar en Turbaco.

Si son aportes de empresas o personas naturales pueden enviar la transferencia y solicitar certificación al correo: ginalgulfo@granitosdepaz.org.co

También puedes hacer un aporte económico:

Fundación Granitos de Paz

Cuenta ahorros Davivienda:

057300273984

Cuenta corriente Bancolombia:

09861494130

NIT: 830508333