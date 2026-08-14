Ecopetrol alerta sobre riesgo de apagón por El Niño y pide avanzar en el uso de fracking

Durante su intervención en el panel sobre seguridad energética, transición responsable y competitividad en el marco del Congreso de la ANDI, Luis Felipe Henao, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, lanzó una fuerte alerta sobre los riesgos que enfrenta el sistema eléctrico colombiano debido al bajo nivel de los embalses y a los retrasos en la entrada de nuevos proyectos de infraestructura.

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El directivo explicó que la coyuntura actual exige una respuesta inmediata para evitar un desabastecimiento en el país. “Mi misión es lograr que el país no se apague por el Fenómeno del Niño”, enfatizó Henao, destacando la necesidad de garantizar la cadena logística para abastecer las plantas térmicas. Según sus cifras, Colombia requiere de forma urgente treinta y nueve mil barriles diarios de diésel en sitio, de los cuales el ochenta por ciento debe trasladarse hacia el interior de la nación.

Proyectos listos en Santander y Cesar

En el mismo escenario, Henao abordó el debate sobre los yacimientos no convencionales y defendió la viabilidad técnica del fracking, asegurando que Colombia lleva quince años analizando los aspectos jurídicos y operativos de esta tecnología, por lo que no se trata de una discusión improvisada.

El presidente de la junta directiva señaló que el país cuenta con proyectos definidos en Puerto Wilches y Barrancabermeja, en el departamento de Santander, así como en San Martín, Cesar. De acuerdo con Henao, estas iniciativas cuentan con la infraestructura, los insumos y el interés de inversionistas para comenzar operaciones.

Tomando como referencia los casos de éxito de Vaca Muerta en Argentina y el desarrollo petrolero en Estados Unidos, el ejecutivo afirmó que la implementación de esta técnica permitiría multiplicar por diez la capacidad energética de Colombia, asegurar la autosuficiencia a largo plazo y generar nuevos recursos para las finanzas públicas.

Llamado a recuperar la compañía y atraer socios estratégicos

A la discusión sobre el futuro energético del país se sumó el sector financiero durante el encuentro gremial. La presidenta del Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, hizo un firme llamado sobre la necesidad de fortalecer el rol de la petrolera estatal en la economía nacional.

“Necesitamos recuperar Ecopetrol”, afirmó la ejecutiva, quien además planteó que el país debe invitar a que regresen socios extranjeros de alto nivel como Oxy y Shell, multinacionales que salieron recientemente del territorio nacional.