Afinia busca alternativas para normalización de la deuda con la Clínica Higea

El calor dispara la demanda de energía en el Caribe: Afinia llama al consumo responsable

Afinia, filial del Grupo EPM, en el marco de su compromiso con la continuidad y sostenibilidad de la prestación del servicio público de energía eléctrica, ha promovido diversos espacios de acercamiento y mesas de trabajo con la Clínica Higea, orientados a la construcción de alternativas que permitan normalizar las obligaciones pendientes derivadas de la prestación del servicio.

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Pese a los esfuerzos realizados por la compañía para facilitar acuerdos de pago y encontrar soluciones concertadas, a la fecha no ha sido posible alcanzar un entendimiento que conduzca a la cancelación de la deuda.

Lo anterior resulta aún más preocupante considerando que la institución ha venido recibiendo recursos provenientes de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

Ante la ausencia de una solución voluntaria y con el propósito de salvaguardar los intereses de la compañía y garantizar el cumplimiento de las obligaciones asociadas al servicio prestado, la compañía se ha visto en la necesidad de acudir a las instancias judiciales correspondientes para obtener la recuperación de los valores adeudados.

Actualmente, las acciones legales interpuestas se encuentran a la espera de las decisiones que adopte el juez competente dentro del respectivo trámite judicial.

Afinia reitera su disposición permanente al diálogo y a la búsqueda de mecanismos que permitan la normalización de las obligaciones, siempre en el marco de la legalidad y el respeto por los compromisos adquiridos entre las partes.