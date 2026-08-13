Huila fortalece café, piscicultura y agricultura ante retos climáticos

Neiva

La Gobernación del Huila fortalece el trabajo con mujeres y jóvenes vinculados al campo, especialmente en sectores como el café. El departamento cuenta con más de 88.000 productores cafeteros, de los cuales cerca del 35 % serían mujeres. Se busca impulsar los emprendimientos, de huilense y consolidar sus mercados.

Además, se destaca la calidad de los cafés regionales y su reconocimiento nacional e internacional por sus características especiales. En materia piscícola, las autoridades preparan acciones para enfrentar una eventual temporada de sequía asociada al fenómeno de El Niño.

Oscar Trujillo, del gobierno departamental, afirmo que “el sector agrícola también enfrenta dificultades por el aumento en los costos de fertilizantes e insumos, situación relacionada con factores internacionales. La iniciativa busca darle mayor valor a las calizas, dolomitas y fosfatos existentes en el departamento y reducir la dependencia de productos externos”.

De manera paralela, se mantienen mesas de trabajo con productores de arroz, café, cacao, ganadería, frutas, panela y otros sectores. Otro de los frentes corresponde a la protección de la panela de Isnos, luego de denuncias sobre productos falsificados comercializados como si fueran huilenses.