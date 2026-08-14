¿Cómo elegir una buena maleta de viaje? Personalización y tamaños de equipaje de mano

Viajar en avión va mucho más allá que solo comprar un tiquete pues esta es una de las decisiones que puede generar más dudas entre los pasajeros: es la elección de la maleta y, especialmente, conocer qué equipaje está permitido llevar en cabina, cuáles son las dimensiones autorizadas y cuándo es necesario registrar una pieza en bodega.

Aunque estas condiciones dependen de cada aerolínea y de la tarifa adquirida, revisar las reglas antes de empacar puede evitar cobros adicionales y contratiempos al momento de abordar.

Tamaños de maletas de viaje para viaje en avión

Lo primero es diferenciar entre el artículo personal, el equipaje de mano y la maleta de bodega, ya que no todos los tiquetes incluyen las mismas piezas y las condiciones de peso y tamaño pueden variar entre compañías aéreas.

El equipaje que se lleva en cabina debe cumplir las dimensiones establecidas por la aerolínea para poder ser ubicado en el compartimento superior. El artículo personal, por su parte, debe tener un tamaño que permita guardarlo debajo del asiento delantero.

Generalmente, en Latinoamérica, las aerolíneas coinciden en que la maleta de mano debe cumplir con dimensiones 55 x 35 x 25 centímetros; mientras que las mochilas o bolsos un máximo de40 x 30 x 15 centímetros. En otras empresas tienen solo algunos centímetros de diferencia.

Por eso, antes de viajar, es recomendable consultar directamente las condiciones de la aerolínea, pesar la maleta y verificar sus dimensiones.

¿Cómo elegir una buena maleta?

Además del tamaño, los viajeros suelen considerar aspectos como la distribución interna, el número de compartimentos, la resistencia de los materiales, las ruedas y la facilidad para transportar la maleta durante los desplazamientos.

En este contexto, las marcas de equipaje también están modificando sus propuestas para responder a consumidores que buscan productos que se adapten a diferentes momentos del viaje.

Una de ellas es TOTTO, que anunció la transformación de sus tiendas en Colombia con un nuevo concepto que busca cambiar la experiencia del consumidor dentro de sus establecimientos.

La compañía está fortaleciendo dos de sus categorías estratégicas: Travel y Back to School, como parte de un modelo de tienda que pretende ser escalable y estar conectado con su estrategia comercial y omnicanal.

El nuevo formato incorpora cambios en la distribución, iluminación, comunicación, materiales y organización de los productos para facilitar que los visitantes encuentren diferentes categorías.

Benny Bursztyn, vicepresidente de Producto e Innovación de TOTTO, explicó que el proyecto surgió a partir de una pregunta sobre cómo debería ser una tienda dirigida al consumidor actual.

La respuesta, según la compañía, fue replantear la experiencia física para hacerla más intuitiva, integrada y cercana. En este orden de ideas, los clientes podrán encontrar alternativas de personalización, reparación y garantías.