Video: El emotivo abrazo de Jhohan Romaña a Lionel Messi en su regreso a las canchas

Lionel Messi y su abrazo con Jhohan Romaña durante el juego entre Inter Miami y León. (Photo by Megan Briggs - Leagues Cup/MLS via Getty Images) / Megan Briggs - Leagues Cup

Lionel Messi sorprendió a propios y extraños este miércoles, luego de reaparecer en los campos de juego, apenas unos días después de la muerte de su padre, Jorge Messi.

La estrella argentina fue suplente y disputó los segundos 45 minutos en la derrota del Inter Miami 2-3 frente al León de México, en compromiso que determinó la eliminación de los estadounidenses de la Leagues Cup, apenas en fase de grupos.

Messi y un emotivo abrazo con Romaña

El defensa colombiano Jhohan Romaña, quien llegó a León en este mercado de pases procedente de San Lorenzo, vivió un emotivo momento con Lionel Messi, luego de bloquearle un disparo y terminar abrazando fuertemente al crack argentino, suceso que no tardó en viralizarse en las redes sociales.

El mismo cuadro mexicano hizo uso de la imagen para enviarle un saludo a Messi. “Este abrazo es de León, de todos, del fútbol, y es para ti querido Lionel. Respeto y Cariño”, publicó en sus redes junto a una foto de lo sucedido.

El colombiano de 27 años ya había expresado su admiración a la estrella argentina minutos antes, bloqueándole también un disparo y de inmediato saludándolo para darle un abrazo.

Triunfo con sabor colombiano

Por su parte, ya en lo deportivo, el volante tolimense Daniel Arcila fue la gran figura del cuadro mexicano, aportando un doblete para sellar la remontada de su equipo.

Arcila anotó el 1-1 parcial para su equipo a los 50 minutos, tras un contragolpe en el que recibió previamente una asistencia precisa de su compatriota Diber Cambindo, para vencer en el mano a mano al portero Rocco Ríos.

A los 83 minutos, nuevamente tras una asistencia magistral de Cambindo, esta vez sirviendo de pivot al interior del área, Arcila liquidó el encuentro con un fuerte derechazo a la base del poste de la mano derecha del portero Ríos.