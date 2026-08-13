Pitalito fortalece respuesta y monitoreo ante posibles réplicas del sismo ocurrido en Colombia

Se adelantan inspecciones preventivas en las redes de servicios . Foto alcaldía de Pitalito.

Neiva

El municipio de Pitalito puso en marcha acciones preventivas luego del fuerte movimiento telúrico registrado recientemente en Colombia. Las autoridades locales convocaron de manera extraordinaria al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres para revisar las condiciones de seguridad y preparación ante posibles réplicas.

Durante la reunión se verificaron los recursos de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Cruz Roja, además del acompañamiento de la Policía y el Ejército Nacional. Asimismo, se adelantan inspecciones preventivas en las redes de servicios públicos, que hasta el momento funcionan con normalidad y sin novedades reportadas.

Por instrucción del alcalde Yider Luna Joven, fueron activados los protocolos de seguimiento y respuesta, el propósito es de “identificar eventuales afectaciones y mantener vigilancia permanente tanto en el área urbana como rural. Los organismos de emergencia también revisaron sus capacidades operativas y disponibilidad de equipos”.

En el sector salud, los hospitales y clínicas del municipio confirmaron la activación de sus planes de emergencia y la disponibilidad de personal, camas e insumos para atender una eventual contingencia. Las autoridades pidieron a los ciudadanos conservar la calma, y no compartir falsos rumores.