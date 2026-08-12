Primer reporte médico tras ataque en Algeciras, Huila: dos militares murieron y 15 quedaron heridos

Neiva

Los hospitales de Neiva entregaron el primer parte médico de los militares heridos tras el ataque con explosivos registrado este miércoles en zona rural de Algeciras, Huila. En total, 16 uniformados fueron recibidos en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo y la Clínica Medilaser.

El Hospital Universitario informó que recibió a seis militares. Dos permanecen estables en urgencias, mientras que otros tres son intervenidos quirúrgicamente por lesiones en las piernas, miembros superiores y compromiso vascular. Un sexto paciente ingresó con múltiples lesiones, pero sin signos vitales.

Por su parte, la Clínica Medilaser reportó el ingreso de 10 uniformados, todos se encuentran clínicamente estables y bajo observación. Los pacientes presentan principalmente heridas por esquirlas en cara, tronco y extremidades. Uno de ellos será sometido a un procedimiento quirúrgico por una lesión en el antebrazo izquierdo.

Los militares resultaron afectados durante un ataque con explosivos contra unidades de la Novena Brigada, que se desplazaban para atender el hallazgo de un cilindro sobre la vía que comunica a Algeciras con el centro poblado de El Paraíso, en inmediaciones de la vereda El Quebradón.

El hecho deja hasta el momento dos militares muertos, identificados como Cabo Primero Yony Alejandro Lizcano Andrade y el Soldado Profesional Luis Felipe Muñoz Lizcano. Las operaciones militares continúan en la zona de Algeciras para garantizar la seguridad y ubicar a los responsables.