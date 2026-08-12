“Es hora de activarse”: experto advierte sobre vulnerabilidad de Santa Marta ante un terremoto

Magdalena

El terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia el pasado 10 de agosto volvió a generar preguntas sobre la vulnerabilidad de Santa Marta ante un terremoto y la capacidad que tendría la ciudad para responder ante una emergencia de gran magnitud.

En entrevista con Caracol Radio, el experto Carlos Campo explicó que no es posible determinar cuándo podría presentarse un movimiento de estas características, pero sostuvo que la actividad sísmica de la región obliga a mantener una preparación permanente.

“La posibilidad está activa, es latente, mira lo que está ocurriendo con la placa de Nazca y con el fenómeno de Oca, que bordea todo el mar Caribe y está activo. Estos movimientos telúricos que han sido tan repetitivos y que se están generando en Colombia, Venezuela, México y Perú hacen mucho más latente la posibilidad de que el evento ocurra en nuestra ciudad”, señaló.

Las edificaciones, uno de los principales riesgos

Para Campo, uno de los aspectos que más debería preocupar a Santa Marta es la condición de algunas de sus construcciones, especialmente las más antiguas.

El experto explicó que las estructuras diseñadas bajo criterios sismorresistentes tienen mayor capacidad para soportar el movimiento, mientras que aquellas que no cuentan con estas características pueden presentar daños graves.

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“Hay una gran problemática por la cantidad de construcciones que tiene la ciudad, tenemos muchas edificaciones antiguas y muchas sin el sistema sismorresistente. Una estructura que cuenta con este sistema puede amortiguar el impacto de la energía del movimiento telúrico, mientras que una que no lo tenga puede quebrarse con mucha facilidad y ahí es donde puede venir el colapso de la edificación”, explicó.

El llamado adquiere especial relevancia en el Centro Histórico, donde existen numerosas construcciones antiguas.

“Acá en nuestro Centro Histórico tenemos muchísimas edificaciones, pero muchas están en muy malas condiciones, y eso hace que nuestra vulnerabilidad sea mucho mayor”, advirtió.

Santa Marta debe fortalecer su respuesta

Otro de los puntos señalados por Campo es la capacidad de los organismos de socorro para atender una emergencia en una ciudad que se ha extendido hacia sectores como El Rodadero, Taganga y el oriente de la ciudad.

Según explicó, durante un terremoto podrían presentarse obstáculos en las vías por la caída de árboles, postes y estructuras, dificultando el desplazamiento de los equipos de emergencia.

“En un terremoto se caen árboles, postes, las vías se cierran, la movilidad se dificulta y estando el cuerpo de bomberos en el Centro Histórico mal podríamos decir que puede atender al mismo tiempo El Rodadero, Taganga o barrios lejanos de nuestra ciudad”, sostuvo.

Por eso, consideró necesario avanzar en la ampliación de la infraestructura para la atención de emergencias y fortalecer el equipamiento de los organismos de socorro.

“Es hora de activarse”

Para Campo, la preparación no puede limitarse a la respuesta de los organismos de emergencia. También es necesario que los ciudadanos sepan cómo actuar.

El experto aseguró que después del movimiento del 10 de agosto, más de 80 edificaciones en distintos sectores de Santa Marta fueron evacuadas, pero cuestionó que muchas personas lo hicieran sin contar con una orientación previa.

“Es hora de activarse, este es el noveno sismo que sentimos los samarios. El lunes más de 80 edificaciones en diversos sitios de la ciudad evacuaron de manera natural porque no tienen una directriz del Distrito. La gente empezó a sentir que su edificio se movía y evacuó, pero el Distrito no ha planteado una directriz educativa para las comunidades”, manifestó.

Campo también llamó la atención sobre la necesidad de establecer con claridad los puntos de encuentro y las rutas que deberían seguir los ciudadanos ante diferentes escenarios.

“Si tenemos un terremoto en el mar y el agua entra a la ciudad, tampoco se ha dicho cuáles serían los puntos de encuentro o cuáles son los lugares más altos a los que deberían dirigirse los samarios. Gestión del Riesgo no ha empezado a hacer una motivación a través de los medios de comunicación para indicarle a la comunidad qué hacer en caso de un terremoto”, cuestionó.

¿Qué pueden hacer los samarios?

Mientras se fortalecen las estrategias institucionales, Campo recomendó a las familias contar con un kit de emergencia que incluya elementos como botiquín, linterna y herramientas, además de identificar previamente un punto de encuentro.

También insistió en que, durante una emergencia, las personas deben evitar regresar por objetos que hayan dejado atrás.

“Todos estos detalles debemos tenerlos en cuenta los samarios: escoger el punto de encuentro, tener una maleta de emergencia y saber cuáles son las cosas prioritarias que debo tomar sobre la marcha, porque no me puedo devolver. Si me devuelvo, la posibilidad de que me caigan objetos y quede atrapado puede suceder”, explicó.

El llamado del experto no pretende anticipar que un terremoto vaya a ocurrir en Santa Marta. La discusión está enfocada en preparar a la ciudad para responder de mejor manera ante una eventual emergencia, especialmente después de un sismo que volvió a recordar la importancia de la prevención en Colombia