Nuevo partido aplazado del Torneo BetPlay por terremoto: Real Cartagena y Atlético no jugarán

La agenda de Real Cartagena volvió a sufrir modificaciones y el equipo auriverde deberá permanecer varios días más sin competencia oficial.

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La Dimayor decidió dejar en suspenso el encuentro que el conjunto cartagenero tenía previsto disputar este sábado 15 de agosto contra Atlético, en el estadio Pascual Guerrero. El partido, válido por la quinta jornada del Torneo BetPlay, quedó aplazado y por ahora no existe una nueva fecha para su realización.

La medida se conoce pocos días después de que también fuera suspendido el compromiso que Real Cartagena tenía programado frente a Bogotá, por la cuarta jornada. Ese encuentro debía jugarse en el estadio Jaime Morón León, pero la programación del fútbol profesional colombiano fue modificada tras el sismo que se presentó en el país.

¿Cuándo volvería a jugar Real Cartagena?

Real Cartagena enfrentaría a Leones el sábado 22 de agosto, en el estadio Metropolitano de Itagüí. El compromiso de la sexta fecha está previsto para las 3:30 de la tarde.

Una semana después, el equipo cartagenero tendría nuevamente actividad en el Jaime Morón León. El 29 de agosto, a las 6:00 de la tarde, está programado el duelo frente a Tigres FC, correspondiente a la séptima jornada.