ANLA autorizó la ampliación de la licencia ambiental de SPEC LNG en la bahía de Cartagena

La Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), celebra la decisión del Gobierno Nacional, de aprobar la modificación de la licencia ambiental de la Terminal de Regasificación SPEC LNG en Cartagena. Con esta decisión,Colombia suma gas natural, refuerza su capacidad de respaldo frente al Fenómeno de El Niño y da una señal clara de confianza para seguir garantizando un servicio esencial para hogares, comercios, vehículos e industrias.

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Este importante anuncio, permitirá ampliarla capacidad de la Terminaly con ello agregar 58 Millones de Pies Cúbicos Día (MPCD) de gas natural para atender principalmente a los usuarios del servicio de energía eléctrica e industriales.

Mediante la Resolución 002149 del 11 de agosto de 2026 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se autorizó la construcción de un nuevo gasoducto de 9,3 km y 24 pulgadas que incrementará la capacidad de transporte desde la terminal de SPEC hasta el sistema nacional de transporte. El proyecto también contempla la construcción de una estación de compresión e infraestructura de regulación y medición, y la inclusiónde un nuevo buque de almacenamiento (FSO).

“Es la mejor noticia en estos primeros cuatro días del nuevo Gobierno en materia de seguridad energética, lo cual demuestra que la articulación técnica e institucional da frutos concretos en beneficio de la seguridad energética de los colombianos. El gas natural no solo llega a la estufa del hogar: también mueve buena parte de la demanda industrial y es el respaldo del sistema eléctrico del país.Cuando llega el Fenómeno de El Niño,baja el nivel de los embalses y hay menos agua para generar electricidad; en esos momentos el país enciende las plantas térmicas, que funcionan con gas natural. Ampliar la capacidad de SPEC LNG ayuda a que, en las épocas de sequía y de mayor exigencia, el país cuente con más gas disponible y el suministro se mantenga estable para las familias y las empresas. Más disponibilidad de gas naturalsignifica un país mejor preparadopara no quedarse sin energía cuando más se necesita.”, aseguró Luz Stella Murgas,presidente de Naturgas.

Esta decisión representa un avance significativo para uno de los 11 proyectos estratégicos priorizados por la industria del gas natural para fortalecer el abastecimiento de este energético en Colombia. Su desarrollo ratifica la viabilidad técnica y ambiental del proyecto y evidencia la importancia de avanzar oportunamente en iniciativas que permitan incorporar nueva oferta al sistema energético nacional.

“Quiero destacar de manera muy especial el liderazgo del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona por impulsar esta decisión a través de la ANLA. Esta combinación de rigor técnico y decisión oportuna es la que Colombia requiere para enfrentar el déficit de gas y garantizar la seguridad energética de los hogares,las industrias y su sistemaeléctrico. Reconocemos su gestión y la de todo su equipo”, agregó Murgas.

Naturgas reitera la plena disposición de la industria y de sus empresas afiliadas para continuar trabajando de manera articulada con el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la ANLA y las demás autoridades competentes, con el propósito de fortalecer la seguridadenergética del país.Asegurar el abastecimiento de gas naturales asegurar el bienestar de los hogares, la competitividad de la industriay la estabilidad del sistemaenergético de Colombia.