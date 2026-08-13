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13 ago 2026 Actualizado 03:02

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Heridos en ataque de sicarios dos ‘cobra diario’ en el sur de Cartagena

Uno de los lesionados se encuentra en delicado estado de salud

Heridos en ataque de sicarios dos ‘cobra diario’ en el sur de Cartagena

Heridos en ataque de sicarios dos ‘cobra diario’ en el sur de Cartagena / Colprensa

Heridos en ataque de sicarios dos ‘cobra diario’ en el sur de Cartagena
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Dos personas fueron lesionadas con arma de fuego en el barrio El Bosque, en el sector Bomba Terpel - Purina, donde se presentó un atentado sicarial.

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La acción criminal iba dirigida contra dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Los lesionados fueron trasladados al Hospital Universitario del Caribe donde uno se encuentra fuera de peligro mientras que el otro permanece con pronóstico reservado.

Es de resaltar que las víctimas de este hecho, se dedican al cobro de los llamados “cobra diario”.

Las unidades de investigación criminal SIJIN fueron las encargadas de la inspección técnica en el lugar de los hechos.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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