Heridos en ataque de sicarios dos ‘cobra diario’ en el sur de Cartagena / Colprensa

Dos personas fueron lesionadas con arma de fuego en el barrio El Bosque, en el sector Bomba Terpel - Purina, donde se presentó un atentado sicarial.

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La acción criminal iba dirigida contra dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

Los lesionados fueron trasladados al Hospital Universitario del Caribe donde uno se encuentra fuera de peligro mientras que el otro permanece con pronóstico reservado.

Es de resaltar que las víctimas de este hecho, se dedican al cobro de los llamados “cobra diario”.

Las unidades de investigación criminal SIJIN fueron las encargadas de la inspección técnica en el lugar de los hechos.