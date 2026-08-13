Suspenden trámites de tránsito en Arjona por fallo judicial

Por orden del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena, la Alcaldía de Arjona anunció la suspensión temporal de términos y trámites de tránsito y transporte en el municipio hasta el próximo 27 de agosto de 2026. La medida judicial marca una transición institucional clave, ya que la administración municipal retoma de manera directa la gestión de estos servicios.

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Desde la Alcaldía se envió un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos con procesos en curso, aclarando que la congelación de los términos no implica la pérdida de derechos, el vencimiento de plazos ni la cancelación de las solicitudes. Los expedientes mantendrán su validez legal mientras se aplican los ajustes correspondientes en la estructura administrativa.

A pesar de la pausa en los trámites formales, la atención al público y la radicación de documentos de manera presencial continuará prestándose en las oficinas ubicadas en la carrera 40, en el sector de la plaza principal de Arjona. Asimismo, las autoridades precisaron que las consultas y pagos de infracciones o comparendos siguen habilitados de forma habitual a través de la plataforma del SIMIT y los puntos de recaudo autorizados.

Para prevenir estafas o cobros irregulares por parte de intermediarios, la administración municipal hizo un llamado urgente a la ciudadanía para recurrir exclusivamente a las fuentes oficiales. Igualmente, recomendó a los usuarios conservar la documentación técnica y soportes de sus solicitudes mientras se reanuda la atención completa.

Para atención de inquietudes, se habilitaron la línea telefónica 312 264 2218 y los correos institucionales contactenos@arjona-bolivar.gov.co y direcciondetransito@arjona-bolivar.gov.co.