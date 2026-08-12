Nairo Quintana pide priorizar a los niños afectados por el terremoto

El ciclista boyacense Nairo Quintana se sumó a los llamados de solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto y pidió que parte de la ayuda humanitaria sea dirigida especialmente a los niños. El deportista manifestó su preocupación por las condiciones que enfrentan miles de familias después de la emergencia.

Nairo Quintana, quien se desempeña como embajador de UNICEF, invitó a los colombianos a realizar sus donaciones a través de esta organización, destacando su experiencia y presencia en diferentes territorios. El ciclista señaló que, ante la magnitud de la tragedia, muchas personas se preguntan cómo pueden contribuir y consideró fundamental canalizar esa solidaridad de manera organizada.

El deportista explicó que la prioridad será llegar especialmente a los niños del Chocó y de otras zonas donde las condiciones son más difíciles. Entre las necesidades que identificó están el acceso a agua potable y medicamentos, además de condiciones de seguridad para los menores afectados por la emergencia.

Quintana también destacó la importancia de garantizar la continuidad educativa de los niños damnificados. El ciclista insistió en que, aunque la atención suele concentrarse en las consecuencias generales de la tragedia, los menores constituyen una población prioritaria y requieren acciones específicas para superar las dificultades generadas por el terremoto.