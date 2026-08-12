Acerías Paz del Río se suma a la reconstrucción tras el terremoto

El Grupo Trinity y su filial Acerías Paz del Río anunciaron nuevas acciones de solidaridad frente a la emergencia causada por el terremoto que afecta a varias regiones del país. La compañía informó que realizará una donación de kits y elementos de protección personal destinados a fortalecer las labores de búsqueda, rescate y atención de las comunidades damnificadas.

Entre los elementos entregados se encuentran gafas, guantes, cascos y botas para quienes participan directamente en las operaciones de emergencia. Según la información divulgada en el noticiero, estas ayudas serán coordinadas con la Cruz Roja Colombiana, con el propósito de contribuir a las labores que se adelantan en los territorios más afectados por el sismo.

Acerías Paz del Río también anunció que aportará todo el acero que sea necesario para la reparación y reconstrucción de la Catedral de Manizales, uno de los lugares afectados por la emergencia. La contribución busca apoyar la recuperación de infraestructura afectada por el movimiento telúrico.

Además, el Grupo Trinity se sumó a la campaña Colombia Un Solo Corazón, liderada por la primera dama de la nación, Ana Lucía Pineda. La empresa señaló así su participación en las acciones de apoyo que se han desplegado desde distintos sectores para atender las consecuencias del terremoto.