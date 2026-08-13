EN FOTOS: Las devastadoras imágenes que deja el terremoto 7,4 en Colombia
El terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto de 2026 ha dejado un saldo preliminar de 239 personas fallecidas, 3.755 heridas y 287 desaparecidos en Colombia.
El reporte más reciente detalla que la emergencia por el terremoto ha afectado a 24.324 familias, lo que equivale a 49.214 personas.
En cuanto a la infraestructura, el informe señala que 9.215 viviendas resultaron completamente destruidas y otras 45.457 quedaron averiadas. Asimismo, por ahora se reporta el colapso de 140 edificios y afectaciones en 1.667 centros educativos y 530 centros de salud.
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