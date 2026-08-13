EN FOTOS: Las devastadoras imágenes que deja el terremoto 7,4 en Colombia

Imágenes de Pereira, La carbonera, El Cairo y Cartago tras el terremoto de 7,4. Foto: @rico_nicolas_

El terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes 10 de agosto de 2026 ha dejado un saldo preliminar de 239 personas fallecidas, 3.755 heridas y 287 desaparecidos en Colombia.

El reporte más reciente detalla que la emergencia por el terremoto ha afectado a 24.324 familias, lo que equivale a 49.214 personas.

En cuanto a la infraestructura, el informe señala que 9.215 viviendas resultaron completamente destruidas y otras 45.457 quedaron averiadas. Asimismo, por ahora se reporta el colapso de 140 edificios y afectaciones en 1.667 centros educativos y 530 centros de salud.

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