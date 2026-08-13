Aerocivil restringe el uso de drones en zonas afectadas por el terremoto

En medio de las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto, la Aeronáutica Civil restringió temporalmente el uso de drones en algunos de los municipios más afectados por la emergencia.

La medida aplica en Cali, Pereira, Manizales y Quibdó y estará vigente mientras permanezcan activos los Puestos de Mando Unificado, desde donde se coordinan las operaciones de atención de la emergencia.

¿Por qué restringieron los drones?

La decisión busca evitar que un dron interfiera con las operaciones que se están realizando en el aire. En las zonas afectadas hay helicópteros, aviones y equipos de emergencia realizando maniobras para rescatar personas, transportar ayuda humanitaria y evaluar los daños.

Por eso, la Aerocivil considera indispensable que cualquier operación con drones esté coordinada con las autoridades que están manejando la emergencia.

¿Se pueden usar drones durante la emergencia?

Sí, pero no cualquier vuelo.

Los drones utilizados directamente para apoyar la atención de la emergencia, por ejemplo en labores de socorro o evaluación de daños, podrán operar sin autorización previa de Aerocivil. Sin embargo, deben estar coordinados obligatoriamente con el PMU correspondiente y cumplir las normas de seguridad aeronáutica.

Mientras estén activos los PMU, quedan suspendidas las operaciones de drones que no tengan relación con la emergencia.

Esto significa que los vuelos recreativos o cualquier otra operación que no esté destinada a atender la contingencia no podrán realizarse en las zonas cobijadas por la medida.

¿Y qué pasa si alguien incumple?

La advertencia de Aerocivil es en pocas palabras que quienes desconozcan estas indicaciones y reglamento podrán enfrentar las sanciones previstas en el Reglamento Aeronáutico de Colombia, RAC 100.

La restricción se mantendrá mientras continúen activos los Puestos de Mando Unificado y de acuerdo con la evolución de la emergencia.