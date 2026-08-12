Santa Marta y el Magdalena sigue apoyando a los afectados por el terremoto en Colombia/ Cámara de Comercio- Pacto Histórico.

Santa Marta

Ante la emergencia que vive el país tras el fuerte sismo registrado recientemente, se sigue conociendo la solidaridad de los samarios y magdalenenses, la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, Confecámaras, el Comité Intergremial del Magdalena y el Banco de Alimentos de Santa Marta se unieron para habilitar un punto de recepción de ayudas destinadas a las personas y comunidades afectadas.

Como parte de esta iniciativa solidaria, la Cámara de Comercio será el Centro de Acopio para recibir las donaciones entregadas por empresarios, comerciantes y ciudadanía en general. Posteriormente, los elementos recolectados serán entregados al Banco de Alimentos de Santa Marta, entidad encargada de apoyar la canalización de las ayudas hacia las comunidades damnificadas.

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Magdalena Solidaria

Ante las dificultades que atraviesan distintas familias y comunidades del país, el representante a la Cámara por el Magdalena, Felipe Hernández, hizo un llamado a la solidaridad de los samarios y magdalenenses con la campaña “Magdalena Solidaria: Colombia nos necesita”, una iniciativa que busca recolectar ayudas para quienes más las necesitan. Como parte de este compromiso también decidió destinar parte de su salario para realizar una donación a la Cruz Roja.

La jornada tendrá como centro de acopio la sede del Pacto Histórico, ubicada en la carrera 18A No. 25-51, barrio Santa Catalina, Santa Marta, donde la ciudadanía podrá entregar sus aportes.

La iniciativa se articula, además, con la campaña nacional de recolección de ayudas humanitarias que adelanta la bancada del Pacto Histórico en Bogotá, con el propósito de sumar esfuerzos y ampliar la capacidad de respuesta frente a las necesidades de las comunidades afectadas.