“Con la fe intacta”: Equipo de Bomberos de Bogotá busca sobrevivientes en Cali tras terremoto de 7,4

En medio de la tragedia que sacude al país a causa del terremoto de 7,4, el sargento Edison Morales, integrante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y líder del equipo USAR Colombia 12 (USARCOL 12), está al frente de las labores de búsqueda en Cali, una de las zonas más afectadas tras el sismo.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Morales compartió detalles del trabajo que adelantan para rescatar vidas. “En este momento estamos ubicados en el barrio Capri. Estamos asignados a unos edificios que colapsaron con un colapso bastante extremo, entonces estamos haciendo unas búsquedas tecnológicas, búsquedas con perros y con la fe intacta para encontrar aún más connacionales con vida”, explicó.

Según detalló, el protocolo inicial requiere de intervención de ingeniería estructural para evaluar los daños de la edificación. Luego se inicia una fase de búsqueda canina y se confirma utilizando radares y cámaras de búsqueda para priorizar oportunidades de vida.

Ante la magnitud de la tragedia, destacó que los rescatistas han tenido que adaptar sus métodos. “Nosotros también debemos tener en cuenta que uno de los procesos que hacemos nosotros es las entrevistas con familiares y con personas que convivían con las personas desaparecidas”, explicó.

“Ya nos volvimos un poco investigadores para hacer esas preguntas claves para saber si sí, como somos un, digámoslo, somos un recurso tan restringido, no podemos nosotros hacer caso a todas las indicaciones”, agregó el líder del equipo USARCOL 12.

“Vida es vida y vamos hasta allá hasta confirmar hasta hacer los rescates exitosos”

Otro de los grandes retos en terreno es la presencia de mascotas atrapadas. “Nosotros eh casi siempre convivimos con animales de compañía, entonces también los ruidos de los animalitos confunden los equipos porque ellos no nos dicen eh a ciencia cierta si es humano o es la presencia de un eh de un animalito, entonces pues también nos confunde”, admitió.

Por último, el sargento destacó el compromiso detrás de esta misión. “Tengan la seguridad de que desde la Alcaldía Mayor de Bogotá estamos haciendo todos los esfuerzos para colaborar por toda Colombia para amenizar un poquito este momento tan difícil”, señaló.

Escuche la entrevista completa en 6AM W:

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