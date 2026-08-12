Taliana Vargas destacó la unión de Cali ante el terremoto 7,4: “De esta vamos a salir todos juntos”

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Taliana Vargas, primera dama de Cali, compartió detalles sobre las intensas jornadas de rescate en la ciudad, la llegada de ayuda humanitaria y el espíritu de unión que hoy define a la capital vallecaucana.

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Vargas relató el contraste emocional de las últimas horas, lamentando el fallecimiento de la pequeña Violeta Guerrero y su abuela, Amparo Jaramillo, a quienes definió como “dos ángeles que tiene el cielo”. Sin embargo, la fe se fortaleció con el rescate de Diana, una mujer de 31 años que fue hallada con vida tras intensas jornadas de oración junto a su madre.

“Ver la fe de la mamá de Diana y orar con ella todo un rosario completo esperando a que esta joven de 31 años salga con vida y ver la convida... fue un momento que yo digo: ‘Dios mío, tú estás vivo, tú estás vivo’”, expresó.

Destacó que actualmente existen más de 50 puntos de atención para los damnificados y los centros de acopio se encuentran repletos de donaciones. “Cali está volcada al amor. Cali está al servicio del que más lo necesita; no soy solo yo... esto es toda Cali volcada a servir”, afirmó.

“De esta vamos a salir todos juntos”

También resaltó que la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, coordinó el envío de asistencia humanitaria para la región, “Ya llegó el avión de la primera dama con 5 toneladas de ayuda”. Asimismo, se recibieron otras 5 toneladas de ayuda humanitaria enviadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Por último, reconoció el incansable esfuerzo de su esposo, el alcalde Alejandro Eder, señalando que “lleva 72 horas sin parar” en la atención de la emergencia. Con optimismo sobre el futuro de la ciudad, concluyó: “De esta vamos a salir todos juntos”.

Escuche la entrevista completa en 6AM W:

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