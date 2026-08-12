Bomberos de Sogamoso recolectan ayudas para damnificados por terremoto y las enviarán a Quibdó

Sogamoso

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sogamoso mantiene habilitado un centro de acopio para recibir las ayudas humanitarias que serán enviadas a las comunidades más afectadas por el terremoto registrado el pasado lunes.

Alexandra Díaz, comandante del Cuerpo de Bomberos de Sogamoso, explicó que la campaña comenzó el martes y que la recepción de donaciones continuará durante toda esta semana.

“Iniciamos el día martes y tenemos proyectado recibir toda la semana”, explicó la comandante, quien agregó que el fin de semana se concentrarán en organizar las ayudas para poder enviarlas.

“El sábado y el domingo estaremos destinando estos días a empacar, a hacer los kits y a hacer los envíos, con el favor de Dios”, señaló.

La comunidad puede llevar diferentes elementos que puedan ser útiles para las familias damnificadas. Entre las ayudas que están recibiendo se encuentran alimentos no perecederos, pañales, elementos de aseo, frazadas, abrigos, colchonetas, ropa nueva, agua y comida para mascotas.

“Estamos recibiendo alimentos no perecederos, pañales, elementos de aseo, frazadas, abrigo, colchonetas, ropa nueva, teniendo en cuenta que la vamos a despachar para un lugar de clima caliente, comida para nuestras mascotas, agua”, indicó.

Díaz destacó además que otros cuerpos de bomberos de municipios cercanos se han unido a esta iniciativa. Entre ellos se encuentran los bomberos de Firavitoba, quienes también adelantan una jornada de recolección en su municipio.

“Se nos han unido algunos compañeros de bomberos. Es el caso de los compañeros de Firavitoba, ellos están recolectando allá y, con municipios aledaños, van a llevar las ayudas allá y ellos las traerán aquí para Sogamoso”, explicó.

La intención es consolidar todas las donaciones en un solo envío y trasladarlas posteriormente hacia una de las zonas que, según la comandante, requiere mayor atención.

“Queremos enviarlas para Quibdó, es la parte donde están más afectados, donde ellos necesitan más ayuda, sentimos que es allá donde deben llegar”, afirmó.

El llamado está dirigido a los habitantes de Sogamoso, Firavitoba y municipios cercanos para que se sumen a esta campaña de solidaridad.

El centro de acopio está ubicado en la sede del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Sogamoso, en la carrera 14 número 8-21. De acuerdo con la comandante, las ayudas pueden entregarse durante todo el día, ya que cuentan con personal disponible las 24 horas para recibir las donaciones.