“El restablecimiento de relaciones con Israel no estaba condicionado a esta decisión”: exministro

El Gobierno de Colombia se ha desmarcado del consenso internacional al reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, el territorio sirio que ocupa desde la Guerra de los Seis Días de 1967 y se anexionó en los años ochenta, en dos decisiones rechazadas por la comunidad internacional.

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Colombia se ha convertido a en el segundo país del mundo, junto con Estados Unidos en la primera legislatura de Donald Trump, en efectuar este reconocimiento. Sorprendentemente, la Cancillería ha emitido el comunicado de anuncio horas después del terremoto en el país que ha dejado al menos 111 muertos.

La diplomacia colombiana justifica la decisión en “la importancia estratégica de los Altos del Golán para la seguridad de Israel” y la “persistente inestabilidad” en Oriente Próximo. Considera que el “mantenimiento del control y la soberanía” constituye “un componente esencial de su defensa nacional y de su capacidad para proteger y salvaguardar a sus ciudadanos”. Israel ocupa desde 2024 una franja aún mayor de territorio sirio, fuera del Golán, que pretende mantener sine die, como ha señalado su ministro de Defensa, Israel Katz.

La decisión forma parte del acercamiento exprés a Israel de De la Espriella, que no solo incluye la reanudación de relaciones diplomáticas plenas (que su predecesor, Gustavo Petro, rompió en 2024 por la masacre de Gaza), sino también la voluntad de trasladar la Embajada nacional de Tel Aviv a Jerusalén.

En el marco de esta discusión, en el programa 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo habló Shlomo Ben Ami, exministro de relaciones exteriores de Israel.

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¿Esto para qué le sirve a Colombia?

“Me imagino que esta es una decisión que está dirigida a dos direcciones. Una es a Estados Unidos, porque este gobierno me imagino significa una cierta ruptura con las políticas, la política exterior de la presidencia de Petro y también dirigida hacia Israel, donde entiendo que la administración del nuevo presidente colombiano aspira a tener una relación íntima en cuestiones que pueden ser de beneficio para Colombia, más que nada en el campo de la tecnología y la alta tecnología que se ha sabido desarrollar a lo largo de los años y Colombia, con el extraordinario capital humano que tiene, podría, a través de este tipo de cooperación, entrar en la economía digital de una forma más fuerte”, dijo el ministro.

¿Se podrían restablecer las relaciones sin necesidad de hablar de los Altos del Golán?

“Yo no creo que el restablecimiento de relaciones diplomáticas estaba condicionado por algo parecido. Otro elemento que apareció es la embajada colombiana, eso sería un desafío, si me permite, a las sensibilidades de la parte árabe y la parte palestina. Pero, en fin, es una decisión del gobierno colombiano, y lo que a mí sí me gustaría muchísimo es que todo paso diplomático que se haga sea un paso que pueda establecer bases para algún tipo de proceso de paz entre Israel y sus vecinos”.

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