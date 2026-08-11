En imágenes: así quedó la Iglesia de Confines en Santander, tras el fuerte terremoto en Colombia

La iglesia principal del municipio de Confines, Santander, presentó afectaciones luego del fuerte sismo registrado este lunes 10 de agosto en Colombia.

De acuerdo con el reporte entregado por organismos de emergencia, el movimiento telúrico ocasionó el desprendimiento de parte del friso o pañete ubicado en la zona superior, cerca del techo de la iglesia. Los daños fueron identificados durante las labores de verificación adelantadas tras el sismo.

La afectación hace parte de los daños reportados en diferentes iglesias del departamento de Santander, así como de algunas residencias y colegios, como consecuencia del movimiento sísmico.

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Por ahora, el reporte conocido se concentra en daños sobre elementos de la estructura y no señala personas lesionadas a causa de esta situación. Las autoridades continúan con la evaluación de las edificaciones que pudieron resultar afectadas por el sismo.

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