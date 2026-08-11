“Mi papá tiene 85 años, me preocupa su salud”: Carlos González busca a su familia en Pereira

Este lunes 10 de agosto Colombia vivió uno de los terremotos más fuertes de su historia, muchas ciudades tuvieron grandes afectaciones como Cali, Pereira y Chocó, el epicentro fue en San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

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En medio de las historias que se han conocido de personas buscando a sus familiares, el programa 6AM W de Caracol Radio supo del caso de Carlos González, quien reside en Las Vegas, Estados Unidos y quien tiene a su padre y a la pareja de él desaparecidos en Pereira.

Sobre sus familiares:

“Mi papá se llama Flaubert González Peña y la esposa se llama Yolanda González. Ellos están en Pereira, yo vi una foto donde se ve aparentemente que son ellos los que alcanzaron a evacuar del edificio y el edificio se llama El Rincón de la Villa, en Pereira, cerca al estadio. Pero hasta ahí yo sé, mi papá tiene 85 años. Yo no sé si logró sacar su medicina, porque es una persona demasiado enferma del corazón, sufre de vértigo, no oye, tiene aparatos auditivos para caminar tiene problemas”

Contacto:

El señor Carlos González comentó que desde que conoció del terremoto, lo ha intentado llamar, pero las comunicaciones en Pereira han estado muy complicadas: “lo que me preocupa es la situación de la familia de mi papá”.

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