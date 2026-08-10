¿Su hogar lo conoce mejor que usted? Así funciona el “arte invisible”

Vivir bien es un arte que se perfecciona en los detalles más pequeños y cotidianos de su vida. En la actualidad, la verdadera evolución de su hogar no consiste en llenarlo de aparatos ruidosos, sino en habitar espacios que comprendan su ritmo personal de forma casi intuitiva.

Esta transición hacia un estilo de vida más sofisticado y consciente ha impulsado conceptos como el “AI Gallery”, donde la Inteligencia Artificial (IA) deja de ser un término técnico para convertirse en una disciplina del bienestar y un aliado silencioso que cuida lo que más le importa a usted.

En Colombia, esta tendencia se consolida con propuestas de LG que buscan equilibrar la estética con la sostenibilidad. De hecho, se estima que el mercado de hogares inteligentes en la región crecerá exponencialmente hacia el 2034, motivado por usuarios que, como usted, buscan proteger los recursos naturales y optimizar sus costos operativos sin sacrificar confort.

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¿Cómo es posible que la nevera sepa más de sus “pecados” que su propio nutricionista por la IA?

Uno de los pilares de esta transformación es la refrigeración inteligente. La tecnología actual permite que su electrodoméstico cuente con un “cerebro” capaz de aprender durante 21 días sus hábitos de apertura y cierre de puertas.

Al analizar estos movimientos, el sistema se anticipa dos horas a sus picos de uso como el ajetreo del desayuno inyectando aire frío preventivo para que sus alimentos no pierdan ni un grado de frescura. Además, gracias a los motores AI Inverter, el equipo detecta los momentos en que usted no lo usa para bajar su velocidad de forma imperceptible, lo que se traduce en un ahorro real de energía.

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¿Hielo listo antes de que usted parquee el carro?

La eficiencia moderna significa que usted tiene el control en la palma de su mano. A través de ecosistemas como ThinQ, puede realizar tareas que antes parecían de ciencia ficción. Si usted viene del supermercado y su mercado lleva tiempo atrapado en el calor del tráfico, puede subir la potencia de enfriamiento desde su celular antes de llegar a casa.

Incluso, funciones como el panel InstaView le permiten ver el interior con solo dos golpes (“toc-toc”), evitando que usted pierda temperatura innecesariamente solo por curiosidad.

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¿Su lavadora trata a sus camisas favoritas mejor que usted mismo por la IA?

En el área de lavado, la innovación analiza el peso y la delicadeza de sus prendas utilizando más de 20.000 patrones de cuidado para adaptar cada ciclo. Este es un servicio de conservación que prolonga la vida de su ropa mientras optimiza el uso del agua.

Sobre esta integración, Bitzania Arana, especialista en la materia, destaca que el objetivo principal es la simplicidad para el usuario. Durante un reciente recorrido por estas innovaciones, Arana señaló: “La inteligencia artificial puede ser complicada, pero se las mostramos de la manera más sencilla, porque no estamos aquí para complicarles la vida, sino para facilitárselas y eso es Life’s Good”.

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¿Por qué la nevera ya no intenta imitar al Polo Norte con capas de hielo gracias a la IA?

Finalmente, el servicio preventivo es clave para su tranquilidad. Los sistemas actuales realizan diagnósticos completos para detectar posibles fallas antes de que ocurran, sugiriéndole cambios de repuestos a tiempo.

Además, al ser equipos “No Frost”, se elimina para usted el viejo drama de descongelar capas de escarcha, permitiendo una limpieza inmediata y sin esfuerzo. En última instancia, la tecnología en su hogar ha dejado de ser una herramienta para convertirse en una manifestación de armonía diaria