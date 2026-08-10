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10 ago 2026 Actualizado 13:42

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Tema del día

¿Qué opina de los mensajes religiosos en la posesión del presidente Abelardo de la Espriella?

Opine con el tema del día en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo.

Abelardo de la Espriella. (Photo by Andres Acero / Anadolu via AFP)

Abelardo de la Espriella. (Photo by Andres Acero / Anadolu via AFP) / ANDRES ACERO

Abelardo de la Espriella. (Photo by Andres Acero / Anadolu via AFP)
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1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

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