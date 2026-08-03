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03 ago 2026 Actualizado 12:28

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Tema del día

¿Cuál es el balance del Gobierno Petro?

Opine con nuestro tema del día en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: AFP.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: AFP. / FEDERICO PARRA

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: AFP.
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Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

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