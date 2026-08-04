Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

04 ago 2026 Actualizado 11:14

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tema del día

¿Qué pasará con la derecha ante el nuevo partido de Abelardo de la Espriella?

Opine con nuestro tema del día en 6AM W, con Julio Sánchez Cristo.

Abelardo de la Espriella. (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images)

Abelardo de la Espriella. (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Abelardo de la Espriella. (Photo by Lucas Aguayo Araos/Anadolu via Getty Images)
Añadir Caracol Radio en Google

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir